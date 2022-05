Jujutsu Kaisen: il film 0 è tra i più visti al mondo nella categoria, i numeri record

L'esplosione di popolarità di anime e manga negli ultimi anni ha portato tutto il mondo a conoscere meglio le migliaia di opere che nascono in Giappone. Ciò ha avuto una grossa influenza anche sul settore cinematografico, come dimostrato dai numeri raggiunti dal film di Demon Slayer. Lo scorso anno è stato invece il turno di Jujutsu Kaisen 0.

Da tempo Jujutsu Kaisen 0 viene proiettato nei cinema nipponici e, seppur da qualche settimana sia fuori dalla top 10 dei film che hanno incassato di più al botteghino, riesce comunque a guadagnare molto. Unendo i dati giapponesi a quelli del botteghino mondiale, viene rivelato che Jujutsu Kaisen 0 ha incassato 185.824.427 milioni di dollari in tutto il mondo, permettendogli di superare il film Stand By Me Doraemon.

Con questo risultato, Jujutsu Kaisen 0 diventa il settimo film anime ad aver venduto di più di tutti i tempi in tutto il mondo. Considerato che la pellicola è ancora in promozione su certi mercati e che in Giappone non molleranno la presa tanto presto, i numeri potrebbero ampliarsi ancora di più.

In Italia si attende che Crunchyroll porti il film di Jujutsu Kaisen 0, anche se per ora non è ancora nota la modalità e se sarà doppiato oppure sottotitolato.