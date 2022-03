Jujutsu Kaisen: un filmato dello Studio MAPPA apre il videogame Phantom Parade

Sulla scia del boom avvenuto nel 2021, il successo di Jujutsu Kaisen continua a crescere a dismisura. Nel prossimo periodo, l'opera di Gege Akutami diventerà un videogioco per dispositivi mobile. Ecco il filmato introduttivo di Phantom Parade realizzato dallo Studio MAPPA.

Nell'ultimo periodo, sono piuttosto popolari gli adattamenti videoludici per dispositivi mobile delle migliori serie mobile. Dopo My Hero Academia: The Strongest Hero, che ha fatto discutere per la censura al costume di Momo, nel 2022 è in arrivo Jujutsu Kaisen: Phantom Parade.

Lo staff del titolo, in uscita per dispositivi iOS e Android, ha recentemente rilasciato il filmato d'apertura. Realizzato dallo Studio MAPPA, responsabile della serie anime, mostra i principali protagonisti, tra cui il trio composto da Yuji, Nobara e Fushiguro, e le loro abilità. In attesa della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen, questa è l'occasione perfetta per tornare in compagnia degli stregoni del Jujutsu Tech.

La clip introduttiva del videogame, vanta la partecipazione di Eve, che dopo aver eseguito "Kaikai Kitan" nella prima stagione anime, torna con il brano "Avant". Il gioco free-to-play in stile gacha presenterà tre personaggi inediti. Gli stregoni Saki Rindo, Kaito Yuki e Kensuke Nagino saranno doppiati rispettivamente da Rina Sato, Kotaro Nishiyama e Rikiya Koyama. E voi, darete una possibilità a questi nuovi protagonisti il cui character design trovare nel tweet in calce all'articolo?