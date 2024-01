Jujutsu Kaisen, il finale del manga è stato deciso e qualcuno già lo conosce!

Gege Akutami è un autore salito alla ribalta negli ultimi anni grazie alla sua opera di successo, Jujutsu Kaisen, che fa parte del noto Dark Trio di Weekly Shonen Jump. Il manga è nel suo arco finale già da un po', ma, a quanto pare, la sua conclusione è stata stabilita da tempo e qualcuno ne è già a conoscenza!

Recentemente, è stata pubblicata in Giappone un'intervista all'editore di Jujutsu Kaisen, da parte del conduttore di un programma legato a Shueisha. In questa occasione, Junya Fukuda ha riferito di sapere come finirà il manga, ma ci ha tenuto a precisare che non ha rivelato ancora niente a nessuno.

L'unica cosa che Fukuda ha condiviso con piacere con il conduttore è che Gege Akutami gli ha comunicato personalmente l'epilogo della storia e l'editore si è detto entusiasta di come andranno le cose per la trama. L'intervista è poi proseguita con una considerazione curiosa da parte di Fukuda: c'è effettivamente qualcuno che potrebbe fargli venire la voglia di svelare tutto ciò che sa sulla fine di Jujutsu Kaisen.

Questo qualcuno corrisponde alla figura dell'editore di One Piece. Se Fukuda avesse l'occasione di scambiare la conoscenza della conclusione di Jujutsu Kaisen con quella di One Piece, acconsentirebbe. Nonostante questa affermazione, entrambi gli editori sono vincolati a mantenere il segreto professionale, quindi i finali di One Piece e Jujutsu Kaisen sono al sicuro.

Intanto, Jujutsu Kaisen continua a macinare numeri da record anche nel 2024.