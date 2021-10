Jujutsu Kaisen: la follia di Nobara nel perfetto cosplay di KuroKona

Jujutsu Kaisen è una delle realtà più in voga del momento nei riguardi della cultura anime e manga. Il gioiellino di Gege Akutami è diventato virale in Giappone e oltreoceano grazie ad un adattamento anime straordinario e che ha messo in luce tutti gli elementi migliori del manga.

C'è un po' di preoccupazione nei riguardi dell'autore che la prossima settimana si prenderà una piccola pausa da Jujutsu Kaisen e di conseguenza non uscirà alcun capitolo su Manga Plus. Ad ogni modo, contrariamente allo stop precedente di oltre un mese, questa volta il sensei salterà solo un numero proprio come ci ha abituati Eiichiro Oda con il suo ONE PIECE.

In attesa dell'uscita del prequel Jujutsu Kaisen 0 sul grande schermo, i fan della serie stanno continuando a supportare il franchise con straordinarie manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali a cura di KuroKona, una talentuosa cosplayer che ha dedicato la sua ultima interpretazione personale di un personaggio a Nobara, protagonista femminile del manga. Il suo lavoro è stato notevolmente apprezzato dalla community con oltre 15 mila "mi piace" alla foto originale, la stessa allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.