Jujutsu Kaisen, quanto è forte davvero Kenjaku?

Il manga di Jujutsu Kaisen ha sempre descritto Kenjaku come uno degli stregoni più potenti dell'intero universo. Eppure, non abbiamo mai visto la sua vera potenza in azione in un combattimento. Piuttosto, di lui spiccano soprattutto l'intelligenza e la furbizia. La domanda, dunque, attanaglia la community: ma quanto è forte Kenjaku?

Ciò che fa di Kenjaku un avversario davvero temibile è la sua abilità, che lo rende capace di passare il suo cervello da un corpo all'altro, ottenendo accesso ai ricordi di ogni ospite. Ciò gli permette di utilizzare le Tecniche Maledette dei corpi che ha occupato, ampliando il suo repertorio di poteri in modo unico. Kenjaku ha dimostrato tale abilità durante un combattimento contro Yuki Tsukumo e Choso, usando tecniche come l'antigravità di Kaori Itadori.

Oltre alla sua potenza in battaglia, l'intelletto di Kenjaku è senza pari. Ogni evento in Jujutsu Kaisen è frutto di una pianificazione meticolosa, durata oltre mille anni. Partendo dal manipolare Noritoshi Kamo per creare Choso e i suoi fratelli, fino a prendere il possesso del corpo di Kaori Itadori per dare vita a Yuji Itadori, già predestinato a diventare un perfetto contenitore per Sukuna, le macchinazioni di Kenjaku hanno pervaso tutta la storia di Jujutsu Kaisen. Infine, sempre Kenjaku ha orchestrato la Guerra di Shibuya per intrappolare Satoru Gojo nel Regno della Prigione, utilizzando il corpo di Suguru Geto.

Nonostante il suo genio, il destino dello stregone nero ha subito una svolta inaspettata, venendo decapitato da Yuta con un attacco a sorpresa. Kenjaku sembra morto in Jujutsu Kaisen, ma le sue sorti verranno meglio definite solo nei prossimi capitoli del manga.