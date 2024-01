Jujutsu Kaisen, quanto era forte Sukuna nell'era Heian?

Ryomen Sukuna è sempre stato definito come uno dei personaggi più potenti di Jujutsu Kaisen, ma è difficile quantificare la sua potenza. Dopo gli ultimi eventi del manga, il Re delle Maledizioni ha dimostrato una volta per tutte le sue strepitose abilità, diventando una vera minaccia per gli umani.

Dopo la morte di Satoru Gojo durante lo scontro a Shinjuku in Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna si erge come l'essere più potente della serie. Nota come l'incubo dell'era Heian, questa maledizione sovrasta senza troppi problemi ogni stregone esistente.

La vera potenza di Sukuna, ancora in parte sconosciuta, potrebbe rivoluzionare il destino della serie. Definito una calamità naturale, il Re delle Maledizioni agisce secondo principi morali propri, uccidendo chiunque gli si opponga, senza mostrare alcun rimorso. Durante l'era Heian, ha sfidato stregoni potenti come il clan Fujiwara, realmente esistito nella storia del Giappone, che alla fine cedette alla sua furia.

Sukuna, per evitare la morte, separò la sua anima in venti dita, chiamati Feticci, ed è rinato nell'era moderna tramite Yuji Itadori, con delle abilità straordinarie. Con una vasta riserva di Energia Maledetta, è incredibilmente veloce e può rigenerarsi usando la Tecnica Maledetta Inversa, rendendolo pressoché invincibile.

La sua capacità di manipolare fiamme e l'Espansione di Dominio di Sukuna in Jujutsu Kaisen, Reliquiario Demoniaco, dimostrano il suo potere assoluto. La sua forma dell'era Heian, con due bocche, quattro occhi e quattro braccia, lo rende invincibile contro gli attuali stregoni.



Al momento, sembra impossibile sconfiggere Sukuna in questa forma, avendo eliminato Gojo, considerato "il più forte degli stregoni", con un solo attacco. Non ci resta che attendere il proseguimento della storia per scoprire se Yuji e i suoi compagni riusciranno a sconfiggere il Re delle Maledizioni e riportare tutti i loro amici in vita.