Jujutsu Kaisen, foto dalla mostra d'arte: la statua di Gojo lascia i fan a bocca aperta!

In questo momento in Giappone è il 2 luglio 2021, e tra poche ore sarà ufficialmente inaugurata la prima mostra d'arte di Jujutsu Kaisen, semplicemente chiamata "Jujutsu Kaisen Exhibition". L'evento si terrà dal 2 luglio all'1 agosto 2021 a Shibuya, Tokyo, e pochi istanti fa MAPPA ha mostrato in anteprima alcuni pezzi esposti.

In calce potete dare l'occhiata ad alcuni pezzi forti, tra cui una riproduzione della stanza in cui è stato chiuso Yuji Itadori dopo essersi trasformato per la prima volta in Sakuna, una serie di splendidi artwork e key frame della serie anime, e il vero pezzo da novanta della collezione, la statua a grandezza naturale di Satoru Gojo. Naturalmente la mostra è molto grande e piena di sorprese, ma in attesa dell'apertura al pubblico queste immagini hanno già riscosso grande successo sui social.

Shueisha sembra aver investito parecchio in questo evento, che nel corso di un mese ha l'obiettivo di attirare tanti appassionati e capitalizzare sullo straordinario successo di anime e manga. Solo due mesi fa Gege Akutami scriveva le sue congratulazioni a Kohei Horikoshi per il successo della nuova mostra "My Hero Academia: Drawing Smash", e oggi finalmente anche l'autore di Jujutsu Kaisen ha ricevuto lo stesso onore.

