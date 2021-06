Jujutsu Kaisen è il franchise giapponese più redditizio del 2021: la Top 30 dopo sei mesi

Jujutsu Kaisen è il franchise giapponese più redditizio del 2021, con ben 14,8 miliardi di yen incassati in soli sei mesi (€113 milioni circa). L'opera di Gege Akutami è riuscita quindi a superare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, fermo a 14,2 miliardi di yen, e ha staccato tutti gli altri componenti della Top 30 di almeno 10 miliardi.

In calce potete dare un'occhiata ai risultati ufficiali, che come potete vedere incoronano la serie di Akutami come regina di questi primi sei mesi. Tra gli altri, Demon Slayer si difende molto bene, mentre Tokyo Revengers, L'Attacco dei Giganti e Haikyu!! completano la Top 5 con cifre un po' più modeste. Purtroppo non è chiaro se la lista in questione tenga solo in considerazione solo le vendite di anime/manga o anche il merchandise e le varie collaborazioni, ma in tutti i casi stiamo parlando di numeri straordinari.

Jujutsu Kaisen è attualmente in cima alla maggior parte dei siti streaming in Giappone, merito soprattutto dello straordinario adattamento di Studio MAPPA. L'anime tornerà in inverno con un film prequel, mentre il manga continua a registrare vendite stellari. Un successo incredibile e inaspettato per una delle opere dark fantasy più apprezzate degli ultimi cinque anni.

E voi cosa ne dite? La vostra serie preferita è in classifica? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!