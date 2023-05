Jujutsu Kaisen: quali sono i futuri avvenimenti del manga prima del finale?

2018, pubblicazione del primo capitolo su Weekly Shonen Jump di una nuova serie. L'esordio con un manga fatto e finito di Gege Akutami sulla nota rivista shonen ottenne un ottimo riscontro, cosa che pian piano poi portò Jujutsu Kaisen a essere uno dei manga più attesi di ogni settimana. Ora però quell'avventura sta per finire.

Le intenzioni dell'autore sono chiare da tempo: Gege Akutami ha più volte sottolineato che non ha intenzione di rendere la sua creatura un manga lunghissimo come ONE PIECE o Naruto, ma entro il 2023, o al più il 2024, la storia vedrà la sua fine. E gli ultimi eventi lo stanno confermando in maniera concisa. Il ritorno di Satoru Gojo dà il via all'ultima lotta che vedrà da una parte gli storici protagonisti, dall'altra Kenjaku e Sukuna.

Ma cosa succederà nel manga di Jujutsu Kaisen prima del finale? Gli eventi che potrebbero accadere nei prossimi archi narrativi sono davvero pochi. Ormai tutti i nemici sono stati fatti fuori, gli altri personaggi si sono uniti al gruppo guidato da Yuji Itadori, rimangono ben poche cose da affrontare. Una di queste è proprio il potere di Yuji, che sarà sicuramente il protagonista della prossima fase. Con il tempo guadagnato da Gojo, il primo arco narrativo sarà probabilmente un allenamento per preparare tutti gli stregoni rimasti in vita allo scontro finale.

Dopo questo frangente, che potrebbe non essere lungo, ci sarà poi l'ultima battaglia di Jujutsu Kaisen, che per il momento si prospetta come una gigantesca battle royale con le due fazioni. Per ora Jujutsu Kaisen è in pausa, con il ritorno previsto per il 14 maggio 2023, ma il primo capitolo dopo questo stop farà capire bene la direzione scelta dal sensei Akutami.