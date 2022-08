Jujutsu Kaisen: il futuro dell'anime nelle parole di Studio MAPPA

Nel corso del recente Crunchyroll Expo 2022, Studio MAPPA ha tenuto un panel in cui ha ufficializzato l'uscita di Jujutsu Kaisen Stagione 2. L'appuntamento con l'anime è imminente, ma il pubblico cosa può realmente aspettarsi dal ritorno degli Stregoni dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo?

Con Jujutsu Kaisen 0 in arrivo su Crunchyroll a settembre, la cavalcata trionfante del franchise creato da Gege Akutami prosegue senza intoppi. L'attenzione della community è però ora rivolta verso la seconda stagione dell'adattamento animato, attualmente in corso di produzione da parte di TOHO Animation e Studio MAPPA.

A riguardo, i vertici dello studio d'animazione, nelle persone Manabu Otsuka e Hiroshi Seko (rispettivamente CEO di MAPPA e sceneggiatore di Jujutsu Kaisen), hanno rilasciato un'intervista al fianco di Hiroaki Matsutani (producer TOHO).



Per le due figure di MAPPA, dopo il successo della prima stagione anime, il pubblico non resterà certo deluso dal prosieguo della storia, che certamente saprà soddisfare le altissime aspettative. Lo studio cercherà di non ripetere i propri passi e di stupire i fan intraprendendo una nuova strada.



Il futuro di MAPPA è legato a doppio filo con quello di Jujutsu Kaisen, la cui prima stagione ha spinto lo studio nell'Olimpo. L'obiettivo di MAPPA è dunque quello di crescere al fianco di Jujutsu Kaisen.