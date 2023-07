Jujutsu Kaisen: Gege Akutami commenta i primi passi del villain della Stagione 2

A inizio luglio è finalmente cominciata la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, attesissima da tutti i fan rimasti con il fiato sospeso dopo la produzione dei primi episodi usciti nel 2020. In occasione della trasmissione della seconda puntata è arrivato un commento da parte dell'autore Gege Akutami.

Tornati indietro nel 2006, Jujutsu Kaisen 2 è alle prese con il racconto dell'arco Hidden Inventory, conosciuta anche per essere la saga del passato di Satoru Gojo. Lo Stregone più forte non è ancora il maestro di Yuji Itadori, ma un semplice studente del Jujutsu Tech, benché si avvalga ugualmente del suo titolo. Al fianco del compagno di classe e amico Suguru Geto ha il compito di proteggere l'indifesa Riko Amanai dagli attacchi di alcuni gruppi criminali, uno dei quali ha assoldato ai suoi servizi l'ammazza Stregoni Toji Fushiguro, alias di Toji Zenin.

Proprio a quest'ultimo è dedicato uno sketch condiviso dall'autore di Jujutsu Kaisen che commenta la seconda puntata della nuova stagione dell'anime. "Grazie per il secondo episodio della seconda stagione. Il team di produzione non si è trattenuto dal fare pieno uso di tutti i dettagli del manga originale, come ad esempio il takoyaki che dovrebbe richiamare i Sei Occhi. Il regista dell'episodio Takada-san è stato anche colui che ha disegnato i personaggi secondari della prima stagione e del film. Un uomo versatile e dai molti talenti. Davvero tosto".

Gege Akutami ha dunque adorato assistere all'adattamento dell'entrata in azione di Toji Fushiguro. Riuscirà ad aggirare Gojo e Geto rapendo Amanai? Vi ricordiamo che Toji ci mostrerà cose che in Jujutsu Kaisen non sono mai apparse.