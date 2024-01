Jujutsu Kaisen, per LUI la morte incombe: Akutami ha lanciato la sentenza!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà anche terminata, ma il manga del talentuoso autore Gege Akutami procede senza sosta, affrontando un arco narrativo ricco di azione. Per l'occasione, il mangaka ha realizzato un'illustrazione speciale per Choso: è la terza in poche settimane!

L'ultima illustrazione di Choso di Jujutsu Kaisen realizzata da Gege Akutami vedeva il Dipinto Maledetto con la sua tecnica maledetta. Precedentemente, il mangaka aveva illustrato il ragazzo in compagnia di Yuki Tsukumo, la strega di Grado Speciale, per un totale di tre sketch originali.

Sebbene diversi fan siano entusiasti di vedere questo personaggio tanto amato diventare protagonista di alcuni sketch originali, ci sono molti altri che temono per il futuro di Choso. Il motivo è legato al fatto che l'autore di Jujutsu Kaisen, da quando esiste la serie, ha sempre e solo dedicato delle illustrazioni a dei personaggi che, in un modo o in un altro, sono morti durante il manga.

Prima Nobara Kugisaki, il cui destino è ancora incerto nel manga, dopo lo stregone più forte di tutti Satoru Gojo, morto in un combattimento contro Sukuna, e successivamente Yuki Tsukumo, uccisa durante il Culling Game. Anche Takaba è stato protagonista di un sketch poche settimane fa, ma ha trovato la morte in uno scontro corpo a corpo con Kenjaku.

Per questo motivo, secondo una teoria dei lettori, anche Choso, ora che ha affiancato Yuji Itadori nella lotta contro Ryomen Sukuna negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen, potrebbe essere ucciso molto presto. Non ci resta che attendere come si evolverà questo arco narrativo per scoprire cosa accadrà al Dipinto Maledetto e se la teoria dei fan sarà corretta.