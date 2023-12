Jujutsu Kaisen: per Gege Akutami il manga finirà entro dicembre 2024

È da tempo ormai che Jujutsu Kaisen è entrato nel suo arco finale. Gli ultimi avvenimenti del manga avevano già lasciato intendere quanto la conclusione non fosse poi così lontana, ma oggi, in occasione del Jump Festa 2024, è arrivato in merito un annuncio importante, che ha lasciato sgomenti i fan e tutti gli astanti dell'atteso congresso.

Negli ultimi anni questa manifestazione, la più importante per quanto riguarda le opere edite da Shueisha, ha acquisito un'esposizione mediatica sempre maggiore. Molto lo si deve ad Eiichiro Oda e al modo in cui si è servito del Jump Festa come vetrina di importantissime esclusive sull'universo di One Piece, sia in riferimento agli sviluppi narrativi del manga, sia per quel che concerne le varie ramificazioni mediali di cui è oggetto la sua opera.

In questo senso anche Gege Akutami, forse ispirato dall'enorme risonanza mediatica che sta avendo l'edizione 2024 del Jump Festa, ha colto l'occasione per mettere al corrente i lettori di un annuncio colossale. Mentre i voice actor di Jujutsu Kaisen discutevano sulle loro scene preferite della seconda stagione dell'anime, ecco che improvvisamente è apparso sullo schermo un messaggio dell'autore diretto ai fan, in cui si legge testualmente che “l'edizione corrente del Jump Festa è con tutta probabilità l'ultima per Jujutsu Kaisen, almeno durante la sua serializzazione”.

Un messaggio criptico, che per quanto non offra informazioni certe, lascia intendere che il manga terminerà prima della prossima edizione del Jump Festa, che si terrà, a meno di imprevisti, esattamente tra un anno. Poi certo, anche lo scorso dicembre il fumettista aveva lanciato un annuncio simile, nonostante il manga avesse ancora un po' di capitoli da ricoprire prima di giungere a conclusione. Ora invece, dati i ritmi e i tempi con cui l'autore sta accelerando il corso degli eventi, la possibilità che l'opera chiuda i battenti entro dicembre 2024 non appare così illogica.

Nel frattempo i lettori di Gege Akutami non hanno motivo di disperare. Se è pur vero che alcuni fan hanno presentato una petizione a MAPPA per chiedere allo studio di rinviare Jujutsu Kaisen 2, l'anime proseguirà ancora per molte stagioni. Ed è lecito aspettarsi che gli animatori continueranno ad esplorare in futuro nuove possibilità estetiche, continuando ad estendere gli orizzonti di ciò che è rappresentabile attraverso il medium animato.