Jujutsu Kaisen: Gege Akutami ha reso Gojo troppo forte?

Fin dall'inizio di Jujutsu Kaisen, un solo stregone è stato, dall'inizio fino alla "fine", il più forte dell'opera. Prevalendo in ogni battaglia che gli si presenta, Gojo Satoru è davvero una forza imbattibile. È l'apice della forza nella serie ed è un modello che ogni stregone del Jujutsu ammira.

Tuttavia, essere affermato come una forza così grande così presto nella serie potrebbe causare alcuni problemi al mangaka Gege Akutami. Questa mossa della trama potrebbe aver intrappolato il creatore in un buco, poiché pone fine a certe cose che possono e non possono fare.

Gege Akutami ha introdotto Gojo e, da allora, sembra aver dovuto trovare il modo di descrivere il suo immenso potere: questo stregone è a mani basse il più forte, ma Akutami potrebbe averlo reso troppo forte, creando essenzialmente una trama molto più difficile da tenere al passo.

Pertanto, Akutami ha dovuto trovare il modo di introdurre antagonisti e avversari per Gojo senza sminuire il suo personaggio. Ci sono due principali antagonisti in JJK , gli antichi utilizzatori di maledizione Sukuna e Kenjaku, entrambi probabilmente più deboli di Gojo.

Gojo è così potente da essere praticamente immortale, un esempio è quando è stato attaccato da Toji: quasi sull'orlo della morte, la sua situazione di vita o di morte spinse lo stregone all'ascensione, aiutandolo a padroneggiare la Tecnica Maledetta Inversa e aggiungendo così Red e Purple Hollow al suo arsenale di attacchi.

Gojo è rimasto nel Regno della Prigione per soli 19 giorni nel manga, ma per i fan è scomparso dalla trama per poco più di tre anni. Durante questo periodo, Kenjaku fu in grado di mettere in atto il suo piano senza interruzioni, poiché lo stregone più forte era al sicuro fuori dalla situazione. Qui, Akutami è stato in grado di mantenere l'idea che Gojo sia la forza più potente nel verso, pur continuando con successo la trama in modo logico.