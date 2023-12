Jujutsu Kaisen, Gege Akutami rompe il silenzio sul finale della seconda stagione

Dopo settimane di messa in onda, anche la seconda stagione di Jujutsu Kaisen è giunta al termine. Ricca di passione e momenti d'intensa tensione, l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya ha regalato numerose emozioni a tutti i suoi spettatori. Per l'occasione, anche Gege Akutami ha voluto spendere qualche parola a riguardo.

Gege Akutami è il talentuoso autore di Jujutsu Kaisen, che ha lavorato dietro le quinte dell'adattamento anime come consulente per i momenti più importanti della produzione. Gran parte del merito del successo di Jujutsu Kaisen va allo Studio MAPPA, che ha saputo magistralmente trasportare l'opera dal cartaceo all'animato. Per questo motivo, il mangaka ha voluto ringraziare uno ad uno con un messaggio sui social tutti coloro che hanno lavorato per rendere Jujutsu Kaisen ancora più magico:

"Questi sei mesi sono stati davvero straordinari; ogni settimana era un dono! Grazie di cuore per il vostro impegno [in riferimento allo Studio MAPPA]. Continuerò a dare il massimo anche per il manga", ha dichiarato Akutami.

Il finale di stagione di Jujutsu Kaisen 2 è stato carico di momenti intensi ed emozionanti. La Guerra di Shibuya è ormai terminata, ma ciò che rimane da questa lotta è solo una terra desolata, ricca di maledizioni che andrebbero esorcizzate. Ciò che attende gli spettatori nel prossimo arco narrativo sarà ancora più esplosivo.

La terza stagione di Jujutsu Kaisen è stata annunciata immediatamente dopo la messa in onda dell'episodio 23, l'ultima puntata della Stagione 2. Ciò significa che vedremo il ritorno di Yuji Itadori e del suo team durante l'attesissimo arco narrativo del Culling Game, un gioco mortale in cui gli stregoni si sfideranno a vicenda: solo i più forti sopravviveranno!