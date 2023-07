Jujutsu Kaisen: Gege Akutami rompe il silenzio sulla seconda stagione

I mesi di attesa sono finiti, e la seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha portato rapidamente gli spettatori a seguire le avventure di Satoru Gojo e il suo passato alla Jujutsu High. Un debutto spettacolare, già precedentemente elogiato dall’autore della serie, Gege Akutami, con commenti molto positivi sulla trasposizione di MAPPA.

Il travolgente successo della prima stagione, e del film prequel Jujutsu Kaisen 0 hanno creato e consolidato una grande community, divisa, come spesso accade, tra chi segue unicamente l’adattamento animato e chi invece è in pari col manga. È però soprattutto alla prima tipologia di appassionati che Akutami ha rivolto le entusiastiche parole pronunciate a pochi giorni dal debutto della seconda stagione.

“Il registra Shota Goshozono appartiene alla mia stessa generazione e di conseguenza ha una sensibilità molto simile alla mia. Credo che abbia in mente i miei stessi obiettivi. Posso percepire la sua determinazione a rendere la serie persino migliore della prima stagione e del film; quindi, sono già molto soddisfatto della produzione sebbene non sia ancora stata trasmessa. Spero che molte persone seguiranno la serie, soprattutto chi non segue il manga”, con questo messaggio Akutami ha voluto sottolineare anche l’importanza della visione che condivide col regista della serie.

Subito dopo la pubblicazione del primo episodio, il mangaka è tornato sui social con questo messaggio “Congratulazioni e grazie a tutti i membri dello staff che hanno lavorato al primo episodio della seconda stagione. È stato incredibile vedere come l’anime riesca a creare sequenze con effetti così spettacolari. L’autore non potrebbe sentirsi più fortunato”.

E voi avete visto il primo episodio della seconda stagione? Cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Infine, ecco i nuovi dettagli sull’arco flashback e il video promozionale per l’uscita del volume 23.