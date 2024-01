Jujutsu Kaisen, Gege Akutami sorprenderà i lettori facendo vincere QUEL personaggio?

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta avvicinando sempre di più al suo finale di serie e, allo stato attuale, i fan non riescono neppure ad immaginare come potrebbe concludersi l'opera. Secondo la community, l'autore Gege Akutami potrebbe sorprendere i lettori facendo vincere, in modo totalmente inaspettato, un personaggio tanto amato dal pubblico.

Il temibile Ryomen Sukuna ha dimostrato di essere l'essere più potente del mondo della Stregoneria. Il Re delle Maledizioni ha già affrontato numerose battaglie, inclusa la lotta contro Satoru Gojo nell'arco del Culling Game, che ha visto la morte di quest'ultimo. Con l'addio a Higuruma in Jujutsu Kaisen, le ultime speranze degli stregoni di sconfiggere Sukuna sono ufficialmente svanite.

La battaglia finale di Jujutsu Kaisen è fra Yuji Itadori e Sukuna, ma sembra difficile immaginare che il protagonista possa abbattere il villain. Una vittoria della malvagità contro l'eroismo potrebbe aggiungere un'intrigante svolta alla trama, ma non sarebbe abbastanza soddisfacente per il pubblico. Le morti di personaggi come Nobara e Gojo devono avere un impatto significativo sulla trama, contribuendo alla crescita dei personaggi rimanenti. Una vittoria del Re dei Demoni rischierebbe di vanificare queste difficili perdite.

Sebbene un finale più cupo possa essere intrigante, la coerenza nella scrittura è fondamentale per preservare l'integrità della storia. Per quanto Gege Akutami ami Sukuna di Jujutsu Kaisen e lo ritenga uno dei suoi personaggi preferiti, sembra improbabile che l'autore faccia vincere ques'ultimo senza una giustificazione significativa. Non ci resta per seguire lo sviluppo dell'epica battaglia tra Sukuna e Yuji per scoprire chi l'avrà vinta.