Jujutsu Kaisen: Gege Akutami svela quali autori hanno influenzato la sua opera

Dopo il nuovo trailer dedicato a Jujutsu Kaisen 0, film prequel della serie di Mappa, vi segnaliamo questa breve intervista a Gege Akutami, l'autore del famoso manga in cui discute delle maggiori influenze sulla sua opera.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @iamdonmakveli, in cui è presente un'immagine con un'interessante dichiarazione di Gege Akutami. L'autore di Jujutsu Kaisen ha infatti ammesso di considerare Bleach come una delle opere che lo ha ispirato maggiormente, tanto da omaggiare alcune delle tavole disegnate da Tite Kubo. Ovviamente, come viene anche sottolineato dall'autore del tweet, Gege Akutami non ha mai negato l'impatto di opere come Hunter x Hunter sul suo manga, insieme agli altri anime che hanno fatto la storia dell'animazione giapponese.

Nel frattempo continua il successo in patria della pellicola di Jujutsu Kaisen 0: il film ha infatti raggiunto i 5,87 miliardi di yen di incasso, diventando il lungometraggio più visto nel suo weekend di uscita. Per chi non lo sapesse, si tratta della trasposizione del volume intitolato Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School. Siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualche dettaglio in più sull'arrivo del film in Italia, nel frattempo vi lasciamo con questo nostro speciale dedicato ad un personaggio di Jujutsu Kaisen.