Jujutsu Kaisen: Gege Akutami svela i segreti dietro la produzione del manga

Ogni mangaka si approccia in modo diverso alla realizzazione della propria opera, e spesso è difficile venire a conoscenza delle peculiarità che caratterizzano le loro produzioni. Gege Akutami, autore di Jujutsu Kaisen, ha affrontato la questione in un’intervista, rivelando molto sulle varie fasi produttive dietro la storia di Yuji Itadori.

Nell’intervista, che potete trovare nelle immagini in fondo alla pagina, Akutami ammette candidamente di fare molto affidamento sugli storyboard, e di non riuscire sempre a correggerli per renderli più simili a quanto voluto dagli editor.

“Ci sono state volte in cui sistemare le bozze seguendo i consigli degli altri sembrava come togliere pezzi da una torre del gioco Jenga e rischiare di far crollare tutto”, ha iniziato a spiegare il mangaka, sottolineando poi che “cambiare dettagli superficiali va bene, ma in generale, preferirei ricominciare il lavoro da capo piuttosto che sistemare molte cose negli storyboard proposti”.

Entrando più nel dettaglio, Akutami ha affermato di non prestare molta attenzione alla realizzazione delle bozze e di prediligere invece la stesura degli storyboard, sua parte preferita dell'intera produzione. Per completare lo storyboard di un capitolo Akutami impiega circa mezza giornata di lavoro, ma potrebbe subire delle repentine modifiche per rivelazioni o colpi di scena che decide di mettere in atto all’improvviso.

Cosa ne pensate di queste informazioni sulla produzione di Jujutsu Kaisen?