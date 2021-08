Jujutsu Kaisen: Gege Akutami torna dopo la lunga pausa con un messaggio per i fan

Dopo circa un mese di pausa Jujutsu Kaisen è tornata sulle pagine di Weekly Shonen Jump con il capitolo 153, ricco di azione e strategie da parte di Yuji e Megumi, in vista del Culling Game organizzato da Kamo. Per ringraziare i suoi numerosi sostenitori, Gege Akutami ha condiviso un messaggio, pubblicandolo proprio sulla rivista edita da Shueisha.

Nella sezione riservata ai commenti della settimana degli autori, disponibile anche sul sito e sull'applicazione Manga Plus, il messaggio di Akutami recita: "Grazie mille a tutti i mangaka e ai lettori che mi hanno contattato mentre ero in pausa". Un ringraziamento breve e conciso, come è solito fare il mangaka, il quale ha comunque ricevuto delle pesanti critiche anche da alcuni colleghi, come le parole provocatorie di Atsushi Okubo, autore di Soul Eater e Fire Force.

Fortunatamente Akutami sembra essersi ripreso del tutto, come mostrato anche dalla cura e dai dettagli inseriti nel capitolo 153, dove Yuji e Megumi si sono ritrovati, per loro scelta, coinvolti nel fight club clandestino organizzato da Kinji Hakari, studente del terzo anno alla Jujutsu High. Un piano, quello dei protagonisti, che potrebbe rivelarsi più pericoloso del previsto.

Per concludere ricordiamo che Planet Manga ha annunciato la Fashion Variant del primo volume di Jujutsu Kaisen, un'edizione molto particolare per i veri appassionati dell'opera, e vi lasciamo al primo trailer di Jujutu Kaisen 0, pellicola prequel che debutterà nelle sale giapponesi il 24 dicembre 2021.