Jujutsu Kaisen diventa un gioco da tavolo! Riuscirete a scappare da Gojo?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen continua a tenere gli spettatori incollati allo schermo con dinamiche coinvolgenti e personaggi unici. Purtroppo, siamo molto vicini al suo epilogo, ma non c'è da rattristirsi: lo staff di JJK ha annunciato un gioco da tavolo unico nel suo genere.

Non si tratterà di un classico gioco da tavolo a tema Jujutsu Kaisen, ma di un board game completamente originale. Per l'occasione è stato pubblicato un teaser, che trovate in calce alla news, che svela brevemente come funzionerà.

I giocatori si ritroveranno a incarnare uno spirito maledetto, mentre dovranno completare varie missioni. L'obiettivo? Fuggire dal potente stregone Gojo Satoru, che cercherà in tutti i modi di sconfiggervi. Il suo potere leggendario promette conseguenze spaventose per coloro che non riescono a sfuggirgli: se verrete braccati, sarà immediatamente game over per voi!

Il gioco è ambientato nell'avvincente arco dell'incidente di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Il teaser ha anche anticipato che l'uscita è prevista per la primavera del 2024. Tuttavia, resta ancora un punto interrogativo sulla disponibilità del gioco al di fuori del Giappone. Purtroppo la sensazione è che, almeno per adesso, il board game resterà un'esclusiva per i negozi del Sol Levante.

In queste ore è stato distribuito l'episodio 21 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen e, stando ai dati sulle visualizzazioni, è evidente che quest'anime stia decisamente appassionando il pubblico, ma sembra anche che parte del web abbia lanciato una petizione per Studio MAPPA con l'obiettivo di rinviare Jujutsu Kaisen.