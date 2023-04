Jujutsu Kaisen: un giovane Kento Nanami nel poster della Stagione 2 dell'anime

La data di uscita di Jujutsu Kaisen Stagione 2 è ancora un mistero. Responsabile del progetto, Studio MAPPA è al momento impegnato con altre produzioni, ma lo studio d'animazione ha erroneamente lasciato trapelare una premiere estiva.

Novità su Jujutsu Kaisen Stagione 2 arriveranno molto presto, ma in attesa di scoprire quando l'anime verrà rilasciato, sul sito ufficiale sono stati rilasciati i character design dei protagonisti della serie.

Jujustsu Kaisen 2 comincerà con l'adattamento del Gojo's Past Arc, una saga ambientata nel passato e che permetterà agli spettatori di approfondire la conoscenza di alcuni protagonisti ormai adulti nella linea temporale principale. Nel trailer di Jujutsu Kaisen 2 abbiamo già visto dei giovani Gojo e Geto, ma come appariranno gli altri personaggi?

Il sito ufficiale di Jujutsu Kaisen ha pubblicato e poi condiviso sui social i character design di Kento Nanami da ragazzo e altri protagonisti. Anche se molto diverso dalla sua versione adulta, Nanami è facilmente riconoscibile dalla capigliatura bionda. Gli altri character design, che fanno crescere l'hype per la prossima stagione dell'adattamento dell'opera di Gege Akutami, mettono in mostra personaggi già conosciuti come Mei Mei, il preside Masamichi Yaga e Utahime Iori, oltre che i debuttanti Yu Haibara, Shoko Iori, Shiu Kong, Riko Amanai e Misato Kuroi.