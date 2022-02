Jujutsu Kaisen, e se Gojo avesse avuto i capelli neri?

Ancor prima della messa in onda dell'anime la popolarità di Jujutsu Kaisen era in costante aumento. Ma è stato proprio l'adattamento a cura di Studio MAPPA e all'attenzione tecnica e artistica ad aver spinto al massimo la serie televisiva ispirata al manga omonimo di Gege Akutami.

Eppure, è innegabile che parte del merito del successo di Jujutsu Kaisen sia da attribuire a Satoru Gojo, lo sciamano invincibile e i cui poteri sembrano trascendere quelli di qualsiasi altro personaggio della serie. Sin dall'inizio dell'anime, dunque, la popolarità del personaggio è aumentata a dismisura al punto tale che sono emersi numerosi cosplay e illustrazioni a lui interamente dedicate.

Non c'è da stupirsi che un utente su Twitter abbia tentato l'esperimento di tingere di nero i capelli di Gojo. L'artista si è così limitato a prendere alcune delle scene più memorabili della serie tv e a modificarne i colori confrontandoli poi con la versione originale. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al risultato finale e come apparirebbe Gojo con i capelli neri. Qualcuno ha notato una certa somiglianza con Megumi, ma tutti sono d'accordo nell'apprezzare anche questa variante del personaggio.

E voi, invece, con quale aspetto preferite lo sciamano più forte di sempre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ripassato gli eventi di Jujutsu Kaisen 174.