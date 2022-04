Jujutsu Kaisen: Gojo come non l'avete mai visto grazie alla collaborazione con Sanrio

Jujutsu Kaisen, serie nata dalla mente di Gege Akutami, è stata spesso soggetto di critiche rivolte principalmente all’eccessivo utilizzo di violenza, e di alcuni temi considerati non adatti ad un pubblico di giovani lettori. Appare quindi molto peculiare, e anche curiosa, la nuova collaborazione tra l’opera e l’azienda giapponese Sanrio.

Tra i diversi personaggi introdotti nel corso degli ormai più di 180 capitoli del manga, Satoru Gojo rimane uno dei preferiti dalla maggior parte dei lettori appassionati. Tale popolarità ha ovviamente portato alla produzione di figure e statue dedicate al potente Stregone, mentore del protagonista Yuji Itadori, ma nessuno poteva immaginare che un giorno sarebbe arrivata sul mercato una sua versione peluche nata dalla collaborazione con Sanrio.

Assumendo il ruolo di testimonial per la nuova linea di prodotti ufficiali ispirati alla serie, Gojo è diventato un peluche da collezione, come potete anche vedere dalle immagini promozionali condivise da @kaikaikitan nel post riportato in calce. Una trovata sicuramente simpatica, nata per celebrare il successo del film prequel Jujutsu Kaisen 0. Fateci sapere cosa ne pensate di questa improvvisa trasformazioni di Gojo nei commenti.

