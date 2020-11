Jujutsu Kaisen: Gojo entra in azione nella preview del prossimo episodio

Grazie al debutto dell'anime su Crunchyroll, la serie Jujutsu Kaisen, creata da Gege Akutami, sta riscontrando un grande successo tra gli appassionati di shonen, facendo registrare anche un aumento nelle vendite del manga. Gli eventi delle prime puntate ci hanno introdotto in maniera piuttosto diretta alle avventure di Yuji Itadori e compagni.

Nel corso dei primi episodi non sono mancati combattimenti che hanno mostrato le abilità combattive dei protagonisti, e nonostante anche Satoru Gojo sia sceso sul campo, non ha ancora affrontato seriamente nessuna delle battaglie. Con la pubblicazione della preview dell'episodio 7 tuttavia, sembra che Gojo dovrà mostrare le abilità, che lo rendono il miglior Stregone dell'intero mondo di Jujutsu Kaisen.

Alcuni Spiriti Maledetti infatti hanno elaborato un piano per attaccare direttamente Gojo, e uno di loro riesce ad intercettarlo e attaccarlo in un luogo isolato. La conclusione dello scorso episodio, e le rapide sequenze che trovate nel video in calce, sembrano confermare che finalmente vedremo i grandi poteri dello Stregone, che daranno vita ad un intenso scontro. L'episodio in questione però sarà importante anche per il fatto che ci introdurrà effettivamente al primo, importante, arco narrativo della serie.

Ricordiamo che nel sesto episodio ci sono stati riferimenti a Dragon Ball, Naruto e altri shonen, e vi lasciamo al fantastico crossover con Jojo diventato virale.