Jujutsu Kaisen: Gojo e Geto la forte somiglianza con Kakashi e Obito in Naruto

Il primo arco narrativo della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha maggiormente approfondito la storia passata fra Satoru Gojo e Suguru Geto, ponendo l'attenzione su quei dettagli che sono stati precedentemente mancati. La loro storia è particolarmente originale, tuttavia richiama fortemente Naruto.

Gojo e Geto hanno iniziato inizialmente come acerrimi rivali, successivamente hanno superato le differenze per diventare migliori amici. Purtroppo, un tragico litigio ha fatto in modo che i due diventassero nemici per la vita.

Se per alcuni aspetti la loro storia possa ricordare una di quelle classiche degli shonen, è anche vero che entrambi sono molto più simili a Kakashi Hatake e Obito Uchiha di Naruto. Precedentemente avevamo approfondito la somiglianza fra Satoru Gojo e Kakashi Hatake di Naruto, per il quale è impossibile rinnegare la citazione che ha voluto fare l'autore Gege Akutami al noto shonen.

La narrazione comune e le dinamiche rendono le due coppie di personaggi molto simili, aldilà delle personalità profondamente differenti. Come la storia di Kakashi e Obito ha fatto breccia nel cuore dei fan di Naruto, così anche la tragedia di Gojo e Geto sta facendo con gli spettatori di Jujutsu Kaisen.

Kakashi disprezzava Obito in quanto debole, mentre quest'ultimo cercava di essere più forte. In realtà, entrambi sono essenzialmente diversi, con Kakashi maggiormente utilitarista e pratico mentre Obito è più sentimentale e idealista, non aveva lo stesso talento del proprio rivale ma dimostrava un grande potenziale. Dopo essere diventati ottimi compagni, finiscono per diventare nemici verso la fine di Naruto, quando Obito cerca di costringere tutti alla falsa pace dello Sharingan Ipnotico attraverso la Quarta Grande Guerra Ninja.

Similmente, Gojo è un prodigio mentre Geto è più sentimentale, mettono da parte l'invidia altrui per divenire amici, ma i due cominceranno a litigare nel momento in cui Geto comincerà a disprezzare i non stregoni e, come verrà mostrato in Jujutsu Kaisen 0, cercherà di liberare il mondo da questi.