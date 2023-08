Jujutsu Kaisen: Gojo e Geto hanno ridefinito il concetto di rivalità nello shonen?

Dietro al concetto base di uno shonen, oltre a combattimenti epici e continui power-up, vi è la dinamica di una rivalità tra un protagonista e un deuteragonista. Questa meccanica, che troviamo già in Dragon Ball Z con Goku e Vegeta, sembra essere stata rivoluzionata da Jujutsu Kaisen, come di recente hanno potuto ammirare gli spettatori dell'anime.

Con poche puntate trasmesse Jujutsu Kaisen Stagione 2 ha già convinto i fan e gran parte del merito è la presenza in scena di Satoru Gojo e Suguru Geto. Prima che combattessero l'uno contro l'altro in Jujutsu Kaisen 0, i due erano grandi amici, pronti a supportarsi a vicenda e a crescere fianco al fianco per proteggere il mondo degli Stregoni dalle Maledizioni.

In Jujutsu Kaisen 2 gli spettatori già sanno che Gojo e Geto si sfideranno fino alla morte e che il secondo dei due sarà colui che poi diventerà l'antagonista principale dell'avventura di Yuji Itadori. Proprio per questo, lo spettatore non vede l'ora di conoscere e capire il motivo per cui Suguru Geto diventa il villain di Jujutsu Kaisen.

Nei primi episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen i momenti tra Gojo e Geto sono tra i più belli. I due dimostrano di non sopportarsi con continui sfottò reciproci, di volersi sfidare continuamente a vicenda, ma al contempo di fidarsi ciecamente e di voler crescere e migliorare insieme. Questa non è la solita dinamica dello sciocco che si contrappone al genio, come poteva essere Naruto con Sasuke, ma un rapporto che si sviluppa sullo stesso piano. La separazione con Geto è sofferente per Gojo, che non riesce a ucciderlo pur avendone la possibilità. Proprio questa tragedia, tuttavia, lo porterà a essere un mentore migliore per il protagonista Yuji.

Sempre parlando di Naruto, la rivalità tra Gojo e Geto è più simile a quella tra Kakashi e Obito, che a quella tra Naruto e Sasuke. Gojo, come Kakashi, non è il protagonista, ma bensì il maestro che deve dare l'esempio. Geto, invece, come Obito era un personaggio fondamentalmente buono, la cui psiche è cambiata in seguito alla sofferenza della perdita.

A modo suo, ogni rivalità di uno shonen ha da dire e far riflettere, ma quella tra Gojo e Geto in Jujutsu Kaisen è sicuramente una di quelle di maggior impatto e da cui i futuri shonen possono trarre ispirazione.