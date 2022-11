Jujutsu Kaisen: Gojo vi lascerà senza fiato in questo cosplay di Kuma

Jujutsu Kaisen è uno dei titoli del momento, una serie la cui fortuna è stata in parte dettata dall'adattamento anime a cura di Studio MAPPA che ha contribuito a rafforzare la popolarità dietro il manga di Gege Akutami. L'attesissima seconda stagione arriverà nel 2023, tuttavia la community non ha mai smesso di supportare il progetto.

MAPPA sta lavorando ad una stagione da due cour, ovvero ad un sequel da almeno 24 episodi, una bella notizia per gli appassionati che potranno godere per un paio di mesi delle nuove avventure degli stregoni. Proprio uno di questi, Gojo, è senza alcun dubbio l'idolo della fanbase grazie ai suoi micidiali poteri che sembrano non avere limiti. Lo stregone ha sollevato molti spunti di riflessione in rete, uno dei quali rintracciabile tra le nostre pagine come il paradigma dell'uomo invincibile.

A tal proposito, negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé l'ultimo cosplay di Kuma, un cosplayer cinese che ha realizzato un'incredibile interpretazione di Gojo, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha fatto parlare di sé grazie all'incredibile somiglianza con il personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Kuma, è abbastanza realistico? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.