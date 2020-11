Jujutsu Kaisen: Gojo prende vita in questo cosplay al femminile

Nonostante abbia da poco debuttato nel palinsesto anime autunnale, Jujutsu Kaisen ha già conquistato il cuore degli appassionati. A prova di ciò è arrivato uno spettacolare cosplay che ha omaggiato uno dei protagonisti della serie, Gojo.

Satoru Gojo ha fatto il suo debutto nella serie animata dopo che Yuji Itadori ha ingerito una delle dita maledette dell'entità demoniaca nota con il nome di Sukuna. Solamente grazie al suo intervento, il protagonista è sopravvissuto alla condanna a morte ed è riuscito a entrare nel Jujutsu Tech. In breve tempo, dunque, Gojo si è rivelato una figura fondamentale per Yuji.

Per rendere tributo a questa nuova serie animata, la cosplayer Reika_Japan ha condiviso su Instagram la sua fenomenale interpretazione di Gojo. La ragazza è riuscita a immergersi perfettamente nei panni dell'insegnante, il quale sfoggia un look semplice ma d'effetto. Dalla bandana sugli occhi, ai capelli color argento e alla giacca nera, Reika rispecchia la controparte femminile di Gojo.

Attualmente, Gojo ha dimostrato di essere piuttosto rigido nei confronti di Yuji, imponendogli una maratona di film al fine di migliorare le sue abilità. Ma, nonostante la cecità, i fan sono fermento per vederlo in tutta la sua reale potenza. Gojo entra in azione nella preview del prossimo episodio di Jujutsu Kaisen. Un misterioso personaggio tornerà nel sesto episodio di Jujutsu Kaisen.