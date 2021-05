Jujutsu Kaisen: Gojo è pronto a stregarvi nel bel cosplay femminile di Skullcaramel

L'anime di Jujutsu Kaisen ha portato ad una crescita vertiginosa delle vendite del manga di Gege Akutami, ed è stato chiaro sin dai primi episodi che tra i diversi personaggi che fanno parte dell'avventura di Yuji Itadori, il professore Satoru Gojo ricopre un ruolo privilegiato tra gli appassionati, come dimostrano i diversi cosplay a lui dedicati.

Gojo non è solamente uno dei personaggi più seguiti, ma all'interno della serie è considerato uno degli Stregoni più potenti. Il suo ruolo di mentore nei confronti del protagonista Yuji Itadori lo ha posto più volte di fronte a sfide a dir poco pericolose, durante le quali però non ha minimamente esitato a fare sfoggio delle sue incredibile abilità, basti pensare all'esercitazione durante l'evento Sister School, interrotta da minacciose Maledizioni, quasi del tutto eliminate grazie ad un solo colpo di Gojo.

Per omaggiare un personaggio di questa caratura, la fan spagnola @skullcaramel ha condiviso su Instagram la magnifica interpretazione di Satoru Gojo che potete vedere nel post riportato in calce. Il risultato ottenuto è sostanzialmente buono, e rispetta in parte il design originale dell'insegnante, soprattutto per quanto riguarda l'intenso colore degli occhi, ricreato con delle lenti a contatto molto accurate. Fateci sapere cosa pensate di questo cosplay nella sezione commenti.

Ricordiamo che ALI, band di Jujutsu Kaisen e Beastars, smette di fare musica, e vi lasciamo scoprire come apparirebbe Gojo con lo stile di ONE PIECE e dell'Attacco dei Giganti.