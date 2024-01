Jujutsu Kaisen: Gojo e Sukuna protagonisti di un video musicale eccezionale

I creatori di Jujutsu Kaisen hanno celebrato l'uscita del venticinquesimo volume del manga con un video davvero speciale, che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. La "relazione" tra i potentissimi Satoru Gojo e Ryomen Sukuna, fatta di intensi scontri fino alla resa dei conti finale, è al centro di un filmato ufficiale pubblicato da Shueisha.

Senza alcun tipo di spoiler, il video esplora la storia dell'antagonista Ryomen Sukuna, il Re delle Maledizioni, seguita da quella della sua controparte Satoru Gojo, definito "il più forte degli stregoni". Il video in questione, che vi lasciamo in calce alla notizia, è caratterizzato da un ritmo incalzante e rievoca tutti i migliori momenti di Jujutsu Kaisen che hanno per protagonisti Gojo e Sukuna.

Il video promozionale anticipa che questi due stregoni si stanno preparando ad uno scontro davvero epico: chi ha letto già il manga di Jujutsu Kaisen sa bene quale sarà l'esito di questo tanto atteso combattimento. Per chi si sta godendo l'anime ma è curioso di scoprire quale sarà la conclusione dello scontro tra Gojo e Sukuna, ecco l'esito della battaglia tra Sukuna e Gojo in Jujutsu Kaisen (ma attenzione agli spoiler!).

Prima di salutarci, vi lasciamo con una chicca molto divertente: in questi giorni Jujutsu Kaisen ha invaso la Nasa. O meglio, i fan dell'opera di Gege Akutami hanno cominciato a "spammare" commenti sotto tutti i social della NASA: il motivo è molto divertente!