Jujutsu Kaisen: Hello Kitty come Sukuna in questo diabolico artwork fanmade

Può l'indiscusso, mostruoso "Re delle Maledizioni" vestire i panni del tenero Hello Kitty? Secondo una fantasiosa illustrazione realizzata da un fan, si. Ecco a voi Jujutsu Kaisen x Hello Kitty, il crossover definitivo che tutti avremmo voluto vedere, o forse no.

L'artwork fanmade, che trovate nel tweet in calce all'articolo, vede Hello Kitty venire posseduto da Ryomen Sukuna. A quanto pare, esattamente come fece Yuji Itadori, anche il tenero gattino della Sanrio deve aver erroneamente ingurgitato un dito maledetto.

Questa irriverente illustrazione è ispirata a uno degli eventi più mostruosi e celebri di Jujutsu Kaisen. Nel quinto episodio della serie anime, Yuji non riesce più a tornare in sé, Sukuna lo ha preso in ostaggio. Dinanzi a uno scioccato Megumi Fushiguro, con un diabolico sorriso, il "Re delle Maledizioni" si strappa il cuore. Così facendo, Yuji è impossibilitato a riprendere possesso del suo stesso corpo.

Esattamente come in quella puntata, nell'illustrazione troviamo un assatanato Hello Kitty/Sukuna impugnare il suo cuore. In un bagno di sangue e con un buco al petto, il gatto della Sanrio osserva compiaciuto quanto appena commesso.

Che ve ne pare di questa terrificante illustrazione fanmade? Vi lasciamo alla copertina di Jujutsu Kaisen Volume 17 e al nuovo personaggio di Jujutsu Kaisen capitolo 159.