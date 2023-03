Jujutsu Kaisen in home video a maggio: la prima parte dell'anime in italiano in un box

Studio MAPPA ha realizzato, negli ultimi anni, alcuni dei lavori che hanno fatto più parlare il pubblico. L'hype scatenato intorno a certi anime infatti non si esaurisce ancora oggi, specie per quelli ancora in corso. E tra questi c'è Jujutsu Kaisen, adattamento dell'omonimo manga di Gege Akutami, che tra pochi mesi tornerà con la seconda stagione.

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata un successo di critica e di pubblico, con Crunchyroll che ha trasmesso gli episodi in contemporanea con sottotitoli in italiano e ottenendo un buon riscontro. La qualità delle animazioni, il carisma dei personaggi e il ritmo coinvolgente hanno convinto una grossa fetta di spettatori. In aggiunta, per ampliare il proprio catalogo in italiano, Jujutsu Kaisen è diventato uno dei titoli doppiati da Crunchyroll nella nostra lingua, confermando quanto questo anime abbia avuto un ottimo seguito anche nella nostra penisola.

Ora però questi episodi vengono raccolti per l'edizione home video. A maggio infatti debutterà il box con la prima parte di stagione di Jujutsu Kaisen in edizione limitata. Questa edizione realizzata da Dynit costa 54,99€ e contiene tre blu-ray con i primi 13 episodi della prima stagione. La copertina vede Yuji Itadori pronto a combattere, mentre dietro di lui c'è Ryomen Sukuna a tinte lilla e sempre con il proprio fare malefico, pronto a prendere il controllo sul protagonista e causare problemi. All'interno del box sono presenti anche un booklet e i trailer di annuncio dell'anime.

L'uscita del box di Jujutsu Kaisen parte 1 è prevista per il 31 maggio 2023. Seguirete ancora una volta l'avventura degli stregoni di Tokyo?