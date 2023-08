Jujutsu Kaisen: l'hype per l'arco di Shibuya colpisce anche la mascotte di Duolingo

Negli ultimi due anni l’adattamento animato ad opera dello studio MAPPA di Jujutsu Kaisen ha riscosso grande successo tra i fan della serie di Akutami. La popolarità raggiunta dalla storia di Yuji Itadori ha colpito anche altri settori al di fuori dell’animazione, e stavolta c’è una celebre mascotte che aspettava con trepidazione l’arco di Shibuya.

A partire da settembre 2023 verrà adattato, infatti, uno dei momenti più rilevanti della serie, che segnerà un punto di non ritorno per Yuji e non solo. Le aspettative sono molto alte, considerando la qualità a cui ormai gli artisti di MAPPA ci hanno abituati, e, soprattutto, la quantità di scene e combattimenti che hanno coinvolto e sorpreso i lettori del manga, i quale sperano che verranno resi altrettanto bene nella trasposizione.

Questo coinvolgimento, esploso sui social in questi giorni, ha portato anche una celebre mascotte verdognola ad attendere con ansia l’arrivo dei prossimi episodi. Si tratta dell’uccellino verde che fa da mascotte al celebre software, diventato anche un social network, Duolingo, attraverso il quale milioni di persone ogni giorno si addentrano nello studio e nell’apprendimento di una lingua straniera.

Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso proprio dall’account ufficiale di Duolingo su Twitter, si può vedere la mascotte con l’aggiunta dei segni e dei simboli peculiari di Sukuna. Il commento allegato alla simpatica immagine conferma l’hype provato dalla mascotte per l’arrivo sugli schermi dell’arco di Shibuya. E voi cosa ne pensate di questo inaspettato crossover tra Jujutsu Kaisen e Duolingo? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, ecco il motivo dietro il successo di Jujutsu Kaisen come membro del Dark Trio, e vi lasciamo alla prima sinossi dell'incidente di Shibuya.