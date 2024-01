Jujutsu Kaisen, la più importante battaglia di Satoru Gojo in un video fanmade

Il manga di Jujutsu Kaisen, creato dal talentuoso Gege Akutami, ha messo in scena - in uno dei capitoli più recenti - l'intensa lotta di Satoru Gojo, considerato il più forte degli stregoni, contro uno dei suoi più grandi nemici. La battaglia ha entusiasmato i lettori a tal punto che un fan l'ha trasformata in formato anime.

Il video fanmade, dalla durata di un minuto e mezzo, vede Satoru Gojo utilizzare l'iconico Hollow Purple contro Ryomen Sukuna, il Re delle Maledizioni. Purtroppo, lo scontro ha avuto delle conseguenze nefaste in Jujutsu Kaisen, ma è innegabile che sia stato una delle battaglie più coinvolgenti dell'intero manga.

Con Sukuna che ha trovato un nuovo contenitore del suo potere nel corpo di Megumi Fushiguro, il destino del mondo e della società jujutsu poggia interamente su Satoru Gojo, almeno in questo scontro. Lo stregone ha portato l'Hollow Purple ad un livello superiore: questo momento è catturato alla perfezione nel video fanmade che trovate in cima a questa notizia.

Purtroppo, ci vorrà ancora un bel po' prima che l'anime ufficiale di Jujutsu Kaisen arrivi a questo arco narrativo e adatti la scena in questione. Tuttavia, è stato confermato che Jujutsu Kaisen 3 è in produzione, sebbene la serie sia ancora priva di una data d'uscita ufficiale. La terza stagione si concentrerà sulla Saga del Culling Game, orchestrato dal temibile Kenjaku e che vedrà numerosi stregoni scontrarsi in una lotta all'ultimo sangue.