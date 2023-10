Jujutsu Kaisen: un importante manga va in pausa a causa di QUELLA morte nel capitolo 236

Il capitolo 236 di Jujutsu Kaisen ha fatto impazzire il web, ma non solo. A quanto pare a restare scioccati da QUELLA morte avvenuta durante lo Shinjuku Arc non sono stati solo i lettori della serie, ma anche un mangaka, che per riprendersi dallo shock ha addirittura mandato la sua serie in una lunga pausa!

Gege Akutami ha coraggiosamente ucciso Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen 236. Lo Stregone più potente dell'epoca presente è stato sconfitto da un Ryomen Sukuna che ancora non aveva espresso il massimo del suo potenziale. In attesa di vedere entrare in gioco Yuji Itadori, che si è lanciato all'attacco del Re delle Maledizioni che un tempo si nascondeva nel suo corpo, c'è chi ancora non riesce a riprendersi dallo shock causato dall'addio di Gojo sensei. Parliamo di Kenjiro Hata, mangaka di Tonikawa: Over the Moon For You.

Anche conosciuto con il titolo di Fly Me to the Moon, Tonikawa: Over the Moon For You è una delle romcom più apprezzate degli ultimi tempi. La serie del maestro Hata ha ottenuto un adattamento animato, di cui la seconda stagione è stata trasmessa in streaming solamente di recente sulla piattaforma di Crunchyroll, e diversi OVA. Kenjiro Hata si è dovuto però arrendere allo sconforto per quanto avvenuto in Jujutsu Kaisen 236.

Stando a quanto riportato nel numero 46 dell'anno di Weekly Shonen Sunday, Tonikawa: Over the Moon For You entrerà in pausa a causa di Jujutsu Kaisen 236. A quanto pare la morte di Gojo è stata troppo scioccante per l'autore Kenjiro Hata, che si è trovato costretto a sospendere la sua serie per addirittura diverse settimane. Pare infatti che Tonikawa non tornerà prima di quasi un mese, con l'uscita del numero 50 della rivista settimanale di Shogakukan. E voi riuscite a comprendere questa decisione, peraltro avvenuta già a qualche settimana dall'uscita del capitolo in questione, oppure la trovate esagerata?