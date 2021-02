Jujutsu Kaisen incontra Bleach: annunciata una collaborazione speciale tra i due autori

Il sito web ufficiale di Jujutsu Kaisen ha annunciato una collaborazione speciale tra il mangaka Gege Akutami e Tite Kubo, autore di Bleach. Secondo quanto rivelato poche ore fa, i due saranno protagonisti dell'intervista doppia inclusa nel nuovo fan book di Jujutsu Kaisen, in uscita in Giappone il prossimo 4 marzo.

L'intervista sarà lunga ben dieci pagine, e le domande riguarderanno principalmente le influenze di Gege Akutami nella costruzione della serie e le similarità tra i due lavori. Inoltre, nel fan book saranno incluse due illustrazioni speciali: Akutami disegnerà il proprio personaggio preferito di Bleach, mentre Kubo ne disegnerà uno di Jujutsu Kaisen.

Il manga di Bleach si è concluso nel 2016, mentre Jujutsu Kaisen ha iniziato la serializzazione due anni dopo, nel 2018. Le due opere sono state spesso paragonate dai lettori giapponesi, e finalmente i fan avranno l'occasione di assistere a un'intervista in cui sono presenti entrambi gli autori. Per il momento non sappiamo se il fan book arriverà o meno in Italia.

Noi intanto vi ricordiamo che l'anime di Jujutsu Kaisen è disponibile gratuitamente su Crunchyroll Italia, e che ci stiamo lentamente avvicinando al finale della prima stagione.