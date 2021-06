Jujutsu Kaisen incontra Bleach: Gojo e Suguru diventano due pericolosi Shinigami

Jujutsu Kaisen è una delle opere attualmente seguite con più interesse da parte degli appassionati di anime e manga, e al centro del successo della serie creata da Gege Akutami c'è la caratterizzazione di alcuni personaggi diventati simbolo delle avventure del giovane Yuji, tra cui Gojo, trasformato in uno Shinigami di Bleach grazie ad una fanart.

Satoru Gojo non è unicamente considerato uno degli Stregoni più potenti e abili nell'universo di Jujutsu Kaisen, ma in breve tempo, e grazie soprattutto alla prima stagione dell'anime prodotto dallo studio MAPPA, è diventato addirittura uno dei personaggi più apprezzati dell'odierno panorama anime. Per questo l'appassionato conosciuto sui social come @succo_gnt ha deciso di immortalarlo con uno speciale crossover con Bleach, serie di Tite Kubo che presto tornerà con l'adattamento animato della Guerra Millenaria.

L'artista ha inoltre scelto di affiancare Suguru Geto, antagonista ed ex compagno di Satoru e Shoko Ieiri all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, inserendo anche lui nel fantastico, e pericoloso, mondo di Bleach. Entrambi i personaggi, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, appaiono vestiti come degli Shinigami, precisamente come dei capitani, contraddistinti dal caratteristico haori bianco. La benda sugli occhi di Gojo è un suo tratto distintivo, legato ai suoi poteri, che potrebbe avvicinarlo molto a Kaname Tosen, per quanto qui sembra essere stato rappresentato prendendo come riferimento il design di Gin Ichimaru, mentre per Suguru potrebbe essere stato preso in considerazione quello di Sosuke Aizen.

Ricordiamo che il capitolo 150 di Jujutsu Kaisen ha entusiasmato i lettori, e vi lasciamo ad uno spettacolare e aggressivo cosplay dedicato a Nobara.