Jujutsu Kaisen incontra Chainsaw Man, Yuji e Denji spalla a spalla in un magnifico artwork

Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man hanno diversi punti in comune. In primis, i manga sono due tra i migliori best seller degli ultimi anni, ed in secondo luogo entrambi i protagonisti, Yuji Itadori e Denji, hanno stretto una sorta di patto col diavolo, posseggono una grande forza e hanno un particolare rapporto con la morte.

La somiglianza tra i due eroi è innegabile, e se si fossero conosciuti nello stesso universo probabilmente sarebbero stati grandi amici. Un crossover, purtroppo, è fuori discussione, ma fortunatamente questo discorso non si applica negli artwork realizzati dai fan.

In calce potete dare un'occhiata alla splendida illustrazione condivisa da un utente Reddit, ispirata ad una tavola presente nel capitolo 93 di Chainsaw Man. Denji, infatti, è ritratto mentre siede su una gigantesca croce, mentre Yuji è al suo fianco con indosso la classica uniforme dell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Le dimensioni dell'immagine la rendono perfetta per diventare il nuovo sfondo del vostro smartphone.

Jujutsu Kaisen è attualmente in fase di serializzazione ed ha da poco pubblicato il capitolo 130, mentre Chainsaw Man è ad un passo dalla conclusione, che verosimilmente avverrà prima dell'uscita del capitolo 100. L'opera di Gege Akutami è, al momento, l'unica delle due a poter contare su un adattamento anime, ma la situazione potrebbe cambiare durante il Jump Festa 2021.

