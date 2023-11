Jujutsu Kaisen incontra Crocs: con queste scarpe sarete degli stregone migliori di Gojo!

La serie anime di Jujutsu Kaisen è diventata in pochissimi anni un successo mondiale, a tal punto da attirare uno dei migliori marchi di moda. Stiamo parlando di Crocs, il famoso brand di sandali e ciabatte "con i buchi". In Giappone, queste scarpe sono così popolari che le persone le utilizzano per qualsiasi occasione!

Per questo motivo, è comprensibile che ce ne siano davvero di tutti i colori e i tipi. Adesso i fan di Jujutsu Kaisen potranno indossare in qualsiasi situazione le loro speciali scarpe a tema. Questa volta anche noi in Italia potremmo portare questa collezione di JJK x Crocs a casa! Ecco tutto quello che c'è da sapere e dove acquistare questi prodotti.

In questa collezione sono presenti tre modelli di scarpe. I primi due, "Gojo Clog with Hollow Purple" e "JUJUTSU KAISEN Classic Slide", sono dedicati rispettivamente al potente strogone Satoru Gojo e all'intera serie di JJK e sono disponibili solo con numeri per adulti, dal 36 al 49. Per quanto riguarda invece il modello "Yuji Clog", ispirato al nostro protagonista Yuji Itadori, è disponibile nei numeri per ragazzi, dal 28 al 39.

Tutti i prodotti sono disponibili su Zalando e, come accennavamo prima, anche con spedizione in Italia. I prezzi di questi sandali si aggirano sui 45 euro per le scarpe di Yuji, fino a raggiungere i 55 euro, il pezzo più costoso della collezione, per quelle di Satoru Gojo. Assieme a questi prodotti, sono stati creati degli Jibbitz (accessori da aggiungere alle Crocs) a tema Jujutsu Kaisen. Potete osservare da vicino la collaborazione JJK x Crocs sul sito di Crunchyroll.