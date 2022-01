Jujutsu Kaisen incontra Spider-Man in questa bizzarra fanart crossover

Jujutsu Kaisen ha colto l'opportunità di approfondire le sue trame staccandosi da Yuji Itadori come protagonista grazie al suo nuovo film prequel. Mentre Jujutsu Kaisen 0 sta facendo un bel po' di soldi al botteghino nelle sale giapponesi, un certo arrampicamuri ha conquistato il mercato globale.

Spider-Man: No Way Home è diventato uno dei più grandi successi tra le fila del Marvel Cinematic Universe e un fan ha unito questi due franchise in uno solo. Spider-Man: No Way Home potrebbe non avere molto in comune con il mondo di Jujutsu Kaisen, ma è stato in grado di immergersi molto di più nel mondo del soprannaturale e del misticismo con l'ultimo film, rendendolo molto più vicino al mondo di Yuji Itadori rispetto alle versioni precedenti.

Con l'inserimento dell'attuale maestro delle arti magiche del Marvel Cinematic Universe, il Dr. Strange, Peter Parker si è trovato a combattere contro i cattivi di un universo diverso, tra cui spiccano personaggi del calibro di Doctor Octopus, Sandman, Electro e Green Goblin, per citarne alcuni, ricevendo un aiuto da alcune figure sorprendenti nel corso del film.

L'artista Reddit Historical Library 35 ha condiviso questa fusione unica che vede l'amichevole Spider-Man di quartiere di Marvel Comics come uno studente dell'Istituto di Arti Occulte piuttosto che un liceale della Midtown High, con Yuji che indossa gli spara-ragnatele e acquisisce il senso di ragno nella fan art che trovate in calce alla notizia. Lo stile della resa grafica è però preso in pieno dal film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, il cui seguito Spider-Man: Across the Spider-Verse è già stato annunciato.

Anche se Jujutsu Kaisen 0 è già arrivato nelle sale cinematografiche in Giappone, i fan nel resto del mondo devono ancora sapere quando il film prodotto da Studio MAPPA arriverà in Occidente. Considerando il successo della serie, immaginiamo che il prequel arriverà entro quest'anno con un possibile lancio primaverile per lasciare la finestra estiva a Dragon Ball Super: Super Hero?