Jujutsu Kaisen incontra Uzumaki: un terrificante Easter Egg omaggia l'opera di Junji Ito

Sin dal debutto della trasposizione animata, la serie di Jujutsu Kaisen ha palesemente presentato agli spettatori riferimenti alla cultura pop, Gege Akutami si è infatti divertito ad inserire degli easter egg riguardanti ad esempio il Signore degli Anelli, e nell'ultimo capitolo pubblicato è apparso un omaggio al maestro dell'horror Junji Ito.

In particolare si tratta di un riferimento ad una delle opere più terrificanti di Ito, ovvero Uzumaki, per la quale è prevista un adattamento animato in arrivo quest'anno. Per quanto Yuji Itadori abbia a che fare con mostri, demoni e maledizioni estremamente pericolose, e che continuano a minacciare il mondo, la serie presenta anche scene divertenti e siparietti comici, che hanno reso incredibilmente popolare l'anime, portando ad un impressionante incremento delle vendite del manga.

Proprio nell'ultimo capitolo pubblicato, l'antagonista principale, ovvero Suguru Geto, invoca una creatura che, come potete vedere nel post di @otakucalendarjp riportato in calce alla notizia, è una riproduzione perfetta, e terrificante, del personaggio presente in Uzumaki di Ito. Nonostante ci siano diversi elementi in comune, lo stile e le tematiche affrontate dai due autori sono profondamente diversi tra loro, cosa che rende improbabile un crossover ufficiale.

Cosa ne pensate di questo particolare omaggio al mangaka maestro dell'horror? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che l'anime di Jujutsu Kaisen sta per tornare, e vi lasciamo alle nuove sigle della serie.