Jujutsu Kaisen, indossa lo stile di Gojo con i suoi occhiali e la sua giacca

Avete mai desiderato arrivare ad avere lo stesso stile che Gojo dimostra nella serie anime di Jujutsu Kaisen? Sarebbe davvero tanto difficile arrivarne ad avere quanto lui, ma possiamo tentare di avvicinarci grazie a questi prodotti che stanno per essere lanciati, ispirati proprio a lui.

Tra poco saranno disponibili nel MAPPA ONLINE SHOP. Gli articoli presentati sono un paio d'occhiali da sole dalla montatura fine, un panno e una giacca. Gli ultimi due articoli sfoggiano una completamente nuova illustrazione del personaggio.

Gli occhiali e il panno possono essere acquistati insieme per 4.400 yen (33 euro), mentre la giacca è venduta separatamente per 6.050 yen (US$54). I pre-order apriranno sul sito MAPPA ONLINE SHOP il 15 Novembre. Gli ordini però sono un'esclusiva giapponese.

Il prossimo grande appuntamento per i fan del brand, al quale presentarsi in giacca e occhialetti, è sicuramente il film prequel Jujutsu Kaisen 0 il cui ultimo trailer è recentemente stato mostrato. Il regista ha affermato che avrebbe voluto che gli eventi del film fossero stati l'incipit della serie anime di Jujutsu Kaisen.

