Jujutsu Kaisen: l'influenza di Billie Eilish e i segreti sulla colonna sonora

L'anime di Jujutsu Kaisen è stato pressoché perfetto sotto ogni punto di vista, dalle spettacolari animazioni dello Studio MAPPA, alla caratterizzazione dei protagonisti e al loro character design, passando, inoltre, per la spettacolare colonna sonora. Ecco alcuni segreti della soundtrack della serie animata tratta dall'opera di Gege Akutami.

In esclusiva, Crunchyroll ha intervistato i quattro membri dello staff musicale dell'anime di Jujutsu Kaisen, una ghiotta occasione per scoprire i segreti di una delle soundtrack meglio riuscite degli ultimi tempi. Il produttore musicale Yoshiki Kobayashi e i compositori Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Alisa Okehazama hanno infatti condiviso dettagli come i loro processi creativi, le influenze musicali e le loro scene preferite.

"Questo è stato un raro caso in cui tre diversi compositori erano responsabili della musica di sottofondo, potete raccontarci un po' com'è stato?".



Kobayashi: "Quando abbiamo incontrato il maestro Gege Akutami, ci ha suggertio di seguire l'elegante regia di Billie Eilish. Poi il regista Sung Hoo Park ha aggiunto che voleva dell'hip hop e del rock, quindi ho affidato il lavoro ai miei tre compositori, che sapevo potessero creare delle canzoni uniche in grado di adattarsi all'anime".

Tsutsumi ha poi aggiunto che le varie canzoni sono state divise dal trio in base ai personaggi, al tono e alla musica. Tutti hanno ricevuto ispirazione l'uno dall'altro mentre lavoravano alla composizione.

"Che tipo di ricerche avete fatto quando vi è stata assegnata la colonna sonora?".

Kobayashi: "Ho letto tutti i capitoli da quando è stato pubblicato per la prima volta su Shonen Jump. Il mio compito era quello di approfondire la comprensione del titolo e trasmetterla ai compositori.

"Itadori guarda molti film per affinare la sua sinergia con l'energia maledetta, ma ci sono state colonne sonore di film da cui avete tratto ispirazione?".



A questa domanda, i quattro membri dello staff hanno ammesso di essere stati parzialmente influenzati dalle soundtrack di film come Spawn, Black Phanter e da una grande varietà di musiche da film per migliorare le proprie prospettive.



Voi cosa ne pensate della soundtrack di Jujutsu Kaisen? Ha contribuito ad aumentare l'adrenalina nelle scene di combattimento?