Jujutsu Kaisen, quanto ha influito la morte di quello Stregone per Geto e Nanami?

Con l'arco dell'Inventario Nascosto nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, gli spettatori hanno potuto scoprire molto del passato di Satoru Gojo e dei suoi compagni Kento Nanami e Suguru Geto. Questa saga ha introdotto anche uno stregone, brutalmente ucciso: quanto ha influito questa morte per Geto e Nanami? Occhio agli spoiler su JJK2.

Uno dei personaggi chiave di questo arco è stato Yu Haibara, uno studente del primo anno della scuola Tokyo Metropolitan Jujutsu High. Nonostante il suo ruolo apparentemente minore, Haibara ha avuto un impatto significativo sulla trama, in particolar modo sullo sviluppo di personaggi come Suguru Geto e Kento Nanami.

Geto, inizialmente presentato come voce della ragione di Satoru Gojo, ha subito un cambiamento drastico dopo la morte di Haibara. La gentilezza e la positività dello studente hanno impedito a Geto di abbracciare completamente il nichilismo, ma la sua scomparsa ha scatenato una spirale di disperazione che lo ha portato verso la malvagità. Anche per questo motivo, insomma, Geto è diventato un villain in Jujutsu Kaisen.

Dall'altra parte, la morte di Haibara ha avuto un impatto completamente differente su Kento Nanami. Mentre Geto è stato trascinato nell'oscurità, la perdita dello studente ha spinto lo stregone ad abbandonare la stregoneria Jujutsu. Il trauma della perdita ha plasmato la prospettiva di Nanami sul mondo, portandolo a rinunciare alla sua professione. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dimostrato il potenziale di Kento Nanami.