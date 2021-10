Jujutsu Kaisen: l'inizio ufficiale del Culling Game nel capitolo 161, ora su Manga Plus

Dopo settimane di preoccupazioni e preparazione, Yuji e Megumi sono divenuti ufficialmente dei partecipanti del sanguinoso Culling Game nel capitolo 161 di Jujutsu Kaisen, e insieme ai loro compagni Panda e Kinji hanno definito un piano d'azione apparentemente promettente, ma totalmente sconvolto subito dopo aver superato le soglie del torneo.

Mentre si avvicinano ad uno dei giganteschi pilastri generati da Kenjaku per delimitare le aree in cui si svilupperà il torneo Yuji e Megumi decidono di concentrarsi sugli Stregoni che in passato avrebbero potuto stabilire dei contratti con lo stesso organizzatore, e che quindi desiderano in qualche modo morire in maniera gloriosa, sul campo di battaglia. Naturalmente i due obiettivi primari rimangono Higuruma e Kashimo, che potrebbero rivelarsi anche rivelarsi legati a Kenjaku.

Giunti in prossimità del cilindro, e dopo aver accettato di partecipare ai giochi rispondendo all'avvertimento di Kogane, i due solcano la barriera. È qui che si scopre un dettaglio fondamentale, che fa immediatamente sfumare i piani dei protagonisti: una volta passati attraverso il confine, i giocatori vengono casualmente catapultati in uno dei nove luoghi decisi da Kenjaku. Una meccanica interessante, che lascia però i novizi nelle mani di altri giocatori, nella cosiddetta Caccia ai Principianti.

Yuji si ritrova contro la ragazza con il jetpack, apparsa velocemente all'inizio del capitolo, intitolato Colonia di Tokyo N°1 - Parte 1, che scopriamo chiamarsi Hanyu, raggiunta subito dopo dal suo compagno Haba, alquanto irritato nei confronti di Yuji. Intanto Megumi sembra aver facilmente sconfitto una ragazza che lo ha prontamente attaccato dopo il suo arrivo.

Nonostante abbia cercato Itadori con l'aiuto di Nue, Fushiguro non riesce ad individuare l'amico, il che vuol dire che si trovano a più di due chilometri di distanza. Dopo un patto stravagante con Remi, nome della ragazza, Megumi parte alla ricerca di Higuruma. Ricordiamo infine che Nobara ha ricevuto un fedele cosplay da KuroKona, e vi lasciamo ai dettagli sulla prossima pausa di Jujutsu Kaisen.