Jujutsu Kaisen: l'inquietante debutto dei genitori di Yuji, cosa nascondono?

Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno portato i lettori a esplorare le ricadute dell'incidente di Shibuya, preparando il terreno per il prossimo arco narrativo del manga, in cui, a quanto pare, ci saranno grandi rivelazioni sulla famiglia del protagonista Yuji Itadori.

Prima che gli eventi della sua vita prendessero una piega soprannaturale, Yuji viveva in compagnia di suo nonno, l'ultimo parente ancora in vita. Dunque, sin dall'inizio dell'opera di Gege Akutami i genitori del ragazzo sono stati avvolti da una fitta nebbia di mistero, che però sta per essere svelata.

Il capitolo 143 di Jujutsu Kaisen riprende dopo il sanguinoso cliffhanger che ha visto Yuji venire pugnalato al cuore da Yuta. Mentre si trova in stato di semi incoscienza, il protagonista fa uno strano sogno in cui vede chiaramente i suoi genitori.

Il primo a essere presentato è il padre di Yuji, il quale sta intrattenendo una feroce discussione. Il nonno di Yuji avverte papà Jin che dovrebbe "rinunciare a quella donna", altrimenti morirà. Inoltre, il nonno menziona qualcuno di nome Kaori, ma viene immediatamente interrotto da una figura femminile che lo chiama suocero. La successiva rivelazione della donna, che dovrebbe essere la madre di Yuji, è però particolarmente inquietante.

Con un primo piano sulla presunta mamma di Yuji, il flashback termina improvvisamente. La donna presenta degli strani simboli sulla fronte, i quali ricordano i punti del finto Geto, degli occhi "vuoti" e un sorriso macabro.

Cosa nasconde la figura materna di Yuji? Scopriamo il potere e il motivo per cui Megumi è temuta in Jujutsu Kaisen. Nel frattempo, gli spettatori della serie animata di Jujutsu Kaisen sono ai piedi di Satoru Gojo.