Jujutsu Kaisen: un'inquietante ricetta per Halloween nel video di un fan

Mentre la community attende nuove notizie e informazioni riguardo il film prequel della serie Jujutsu Kaisen, prodotto dallo studio MAPPA e in arrivo il 24 dicembre 2021, un appassionato ha deciso di realizzare una ricetta dedicata alla storia di Yuji e compagni per celebrare Halloween in maniera piuttosto singolare.

Gege Akutami ha creato uno degli universi più terrificanti e pericolosi degli ultimi anni nella sfera shonen e del fumetto giapponese in generale, con creature e demoni che si prestano perfettamente a diventare protagonisti di una specifica festività, Halloween.

Nonostante l'assenza di ulteriori informazioni riguardo il film prequel, in arrivo il 24 dicembre 2021, anche gli animatori hanno voluto festeggiare in anticipo la notte del 31 ottobre con una simpatica immagine ritraente tutti i protagonisti, e di recente un appassionato ha ideato una simpatica ricetta per uno speciale dolcetto basato sul personaggio di Sukuna.

Nel video presente in cima alla notizia potete infatti vedere la semplice, quanto inquietante, realizzazione dei dolci che ritraggono alla perfezione le dita di Sukuna, i talismani maledetti alcuni dei quali sono stati ingeriti dallo stesso Yuji Itadori, protagonista della storia.

