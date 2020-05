Jujutsu Kaisen: l'intero manga è disponibile gratuitamente su Viz Shonen Jump

In questo periodo così difficile per l'industria, Weekly Shonen Jump sta rendendo disponibili alcuni titoli di punta della rivista del tutto gratuitamente. Dopo My Hero Academia, questa volta tocca a un manga che nel corso dell'ultimo anno ha visto una crescita esponenziale, Jujutsu Kaisen.

Shonen Jump ha inaugurato questa iniziativa attraverso un post su Twitter, annunciando ai fan la possibilità di accedere alla totalità dei capitoli dell'opera di Gege Akutami sul servizio di Viz Shonen Jump.

Nel caso non foste a conoscenza del manga, e voleste saperne qualcosa in più sull'intreccio narrativo, vi lasciamo di seguito la descrizione ufficiale fornita dall'editore:

"Yuuji è un genio in atletica leggera. Ma non ha interesse a correre nei circoli, è felice come un mollusco nel club di ricerca occulta. Anche se è nel club solamente per divertimento, le cose si fanno serie quando un vero spirito si presenta a scuola! La vita sta per diventare davvero strana alla Scuola Superiore di Sugisawa Town #3".

La parabola ascendente di Jujutsu Kaisen ha portato alla produzione di un adattamento animato a cura dello Studio Mappa, in arrivo prossimamente. Per ora non è disponibile una data di riferimento, e probabilmente vista la situazione attuale non lo sarà ancora per molto, ma si tratta di una trasposizione da attendere con vivo interesse visto lo sviluppo dell'opera.

Conoscente il manga? Gli darete una chance? Ditecelo qui sotto nella sezione commenti!

Il mangaka di Jujutsu Kaisen lottano contro il Coronavirus e la carta igienica. Demon Slayer molto presto abbandonerà la rivista di Jump, lasciando un enorme vuoto editoriale. Secondo i librari, però, non c'è da preoccuparsi, il successore sarà Jujutsu Kaisen.