Jujutsu Kaisen, l'ispirazione dietro il dark shonen di Gege Akutami

Nel mondo degli anime e dei manga, capita molto spesso che alcune opere si ispirino ad altre produzioni, che vengono utilizzate come base su cui creare una serie originale. Jujutsu Kaisen, nato dalla mente e dalle influenze di Gege Akutami, non fa eccezione a questa tendenza, bensì la abbraccia completamente, trasformando la serie in un omaggio vivente al genere shonen.

Per scoprire a quali opere Jujutsu Kaisen ha fatto riferimento per la sua narrazione, bisogna guardare al passato. Nel 2021, il "Jujutsu Kaisen Official Fanbook", un libro che risponde a tutte le curiosità più interessanti dei fan del manga, rese pubblica un'intervista di Gege Akutami e Tite Kubo, autore di Bleach, in cui i due mangaka discutevano dei loro rispettivi manga e delle influenze che li hanno plasmati.

Come afferma Akutami, il trio principale di Jujutsu Kaisen è esteticamente simile a Naruto, Sasuke e Sakura, mentre il design di Gojo di Jujutsu Kaisen è simile a Kakashi, seppur con diversi riferimenti estetici ad Hunter x Hunter. L'ambientazione moderna e la presenza di una società segreta occultata richiamano invece Bleach e YuYu Hakusho. Persino Evangelion è stato essenziale nella creazione di Jujutsu Kaisen, sia attraverso la presenza di Mechamaru, molto simile agli Eva di Hideaki Anno, sia per le note drammatiche e psicologiche del manga.

Gege Akutami riconosce l'originalità di Tite Kubo e rivela che il proprio approccio è totalmente differente: "Penso che individui come Kubo-sensei e Tatsuki Fujimoto-sensei di Chainsaw Man abbiano una chiara identità. Le loro opere sono il risultato degli istinti e dei talenti che scaturiscono da una forte identità creativa. Personalmente, eviterei con cura di imitare il loro approccio, poiché ciò potrebbe solo danneggiarmi. Nonostante il mio amore per Bleach, sono consapevole che cercare di emularlo sarebbe un percorso che porterebbe alla mia rovina. La sua unicità rende impossibile una copia diretta."